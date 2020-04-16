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16 квітня • оновлено в 08:42
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Відбулися криваві бої: найманці Путіна підозріло змінили тактику на Донбасі

5.3т
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За минулу добу, 15 квітня, російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ немає.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, противник стріляв із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем придушили ворожу атаку.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли військових ЗСУ поблизу Попасної та Кримського.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТУ "Схід" противник напав на наші позиції поруч із селом Водяне.

"Об'єднані сили перебувають у постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну та невідворотну відповідь з боку українських захисників", – зазначено в повідомленні.

Карта ООС

Карта ООС

mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого двоє наших героїв отримали поранення.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас
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Комментарии на сайте не модерированы
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Что-то кровавые бои на этом сайте каждый день стали появляться, хотя сами же пишут, что российские оккупационные войска активности не проявляли. И как такое может быть ? С кем бои тогда ? Я не агитирую за русский мир, но кому-то ведь это нужно ! Вопрос: кому и зачем ? Да, и писанина моя не долго чувствую провисит на этом сайте, заметили, надписи, что сайт не модерирован - исчезла ! Ну по крайней мере - честно, а то сайт не модерирован, а модер небось все пальцы постирал и клавиатур несколько поменял.
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Юг Руси
Юг Руси
Украина: один - в поле не воин !, В точку, братан! Я и не заметил, что пропала надпись - "комментарии на сайте не модерируются"
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