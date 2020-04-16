Відбулися криваві бої: найманці Путіна підозріло змінили тактику на Донбасі

За минулу добу, 15 квітня, російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ немає.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, противник стріляв із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем придушили ворожу атаку.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли військових ЗСУ поблизу Попасної та Кримського.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТУ "Схід" противник напав на наші позиції поруч із селом Водяне.

"Об'єднані сили перебувають у постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну та невідворотну відповідь з боку українських захисників", – зазначено в повідомленні.

Карта ООС mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого двоє наших героїв отримали поранення.

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