Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета могли "зливати" інформацію про хід розслідування.
Про це в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.
Аваков упевнений, що "за кадром стоять професіонали", які дуже заважали слідству. Він зазначив, що слідство вивчило матеріали приблизно 200 камер відеоспостереження, однак з чотирьох записи виявити не вдалося.
Арсен Аваков
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Як писав OBOZREVATEL:
12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ВСУ; Юлія Кузьменко, волонтер, заввідділу рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтер Яна Дугарь.
Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.
Хто замовник – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.
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