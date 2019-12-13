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13 грудня • оновлено в 23:41
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"Професіонали за кадром": Аваков заявив про "зливи" в розслідуванні вбивства Шеремета

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Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета могли "зливати" інформацію про хід розслідування.

Про це в п'ятницю, 13 грудня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, силовики запідозрили, що з самого початку розслідування хтось інформував підозрюваних, тому протягом трьох з половиною років воно проходило в режимі секретності.

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Аваков упевнений, що "за кадром стоять професіонали", які дуже заважали слідству. Він зазначив, що слідство вивчило матеріали приблизно 200 камер відеоспостереження, однак з чотирьох записи виявити не вдалося.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

скріншот

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Теми
Вбивство Павла Шеремета Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Арсен Аваков Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Аваков сейчас у Шустера против СБУ нормальненьо так наехал. Вот смеху то ! Рука Кремля, оказалось свидомым СБУ. бугага
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