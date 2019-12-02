Професіонали "Альфи": стали відомі імена Героїв, які загинули на Донбасі

Бійцями, загиблими 1 грудня на Донбасі, виявилися офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа" на ім'я Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексбоєць "Альфи", кіборг, а нині народний депутат України від "Голосу" Роман Костенко.

"Зараз багато говорять про переговори з Росією, хтось навіть очікує на газову подачку від Кремля, однак майже щодня зі сходу надходять сумні звістки, які нагадують, що в Україні триває війна, розв'язана агресором. Війна, яка щодня забирає життя найкращих. Чергове трагічне повідомлення з Донбасу – під час виконання бойового завдання загинули два офіцери спецпідрозділу "Альфа" СБУ – Денис і Дмитро", – розповів він.

Підполковник Денис Волочаєв Пресслужба СБУ

Підполковник Дмитро Каплунов Пресслужба СБУ

"Це важке горе для їхніх рідних і непоправна втрата для бойових побратимів. А також це нагадування про те, що бійці "Альфи" – це не "маскишоу" на обшуках, а це захисники Батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною", – додав Костенко.

Він підкреслив, що був добре знайомий із загиблими Героями, адже за час війни разом з ними пройшов через багато випробувань і виконав чимало завдань.

"Це були сильні, надійні й мужні воїни, висококваліфіковані професіонали, справжні офіцери і патріоти України. Спочивайте з миром, хлопці", – вшанував пам'ять захисників Костенко.

На загибель захисників також відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив слова співчуття і пообіцяв домогтися припинення вогню, щоб не гинули українські Герої. Українців розлютила позиція глави держави, і вони побачили в ній меседж про капітуляцію.

Боєць "Альфи" Facebook Романа Костенка

Крім того, інформація про загибель захисників з'явилася і на офіційному сайті СБУ. "Служба безпеки України зі скорботою повідомляє, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова", – йдеться в повідомленні.

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім'ям загиблих героїв", – наводить слова голови СБУ Івана Баканова пресслужба відомства.

Також в СБУ запевнили, що всебічно підтримають сім'ї загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Українські захисники запобігли цьому, але під час виконання бойового завдання підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

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