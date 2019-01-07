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''Продовжують контролювати'': ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

3.6тЧитати матеріал російською

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові на Донбасі продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

У той же час російські окупаційні війська 6 січня п'ять разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Один окупант загинув і один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні противником із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі хутора Вільний на луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка на донецькому напрямку і поблизу селища Гнутове на маріупольському напрямі", – сказано в повідомленні.

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У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
...........подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства....Как это вяжется с началом статьи (новости)..????...украинские военные на Донбассе продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Чет молчат как вэлыхые войны свыни сожгли свой автопарк чтоб согрется в мариуполе
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Почему "российско-окупационные" войска не используют против хохложопых нормальное вооружение? С этими скотами надо как в Сирии. Весело и непринужденно.... калибры, ураганы, смерчи солнцепеки буратины и прочее.... Надо на хохлах испытывать новое вооружение, а не просто сидеть))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Стефан Мазепыч Бандершвайн, А меня вообще удивляет...если Россия напала ещё аж 5 лет назад...и главное это знает весь мир...но почему там до сих пор не летает российская авиация...и почему соблюдаются какие то перемирия...ведь Россия воюет ...и она коварная))))))))))))))))))
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