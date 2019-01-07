''Продовжують контролювати'': ЗСУ повідомили про успіх на Донбасі

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові на Донбасі продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

У той же час російські окупаційні війська 6 січня п'ять разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Один окупант загинув і один отримав поранення, повідомляє прес-центр ООС.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні противником із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі хутора Вільний на луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка на донецькому напрямку і поблизу селища Гнутове на маріупольському напрямі", – сказано в повідомленні.

У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі був опублікований повний список бійців ЗСУ, загиблих на Донбасі у 2018 році.