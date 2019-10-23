Генерал невідомих військ: спливли нові подробиці про шахрая, який продавав "зв'язки" в ОП

Зловмиснику, який вимагав гроші у кандидата на пост глави однієї з райадміністрацій Київської області за "зв'язки" в Офісі президента, оголосили про підозру у масштабному шахрайстві.

Про це в середу, 23 жовтня, повідомляє пресслужба Служби безпеки України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Правоохоронці затримали шахрая в столиці на вулиці Банковій, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після отримання першої частини грошей у розмірі 27 тисяч євро і 80 тисяч гривень. Всього він просив від чоловіка, який проходив конкурс за проєктом "LIFT", 150 тисяч гривень.

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Продавав "зв'язки" в ОП: нові деталі про шахрая Пресслужба СБУ

Продавав "зв'язки" в ОП: нові деталі про шахрая Пресслужба СБУ

Продавав "зв'язки" в ОП: нові деталі про шахрая Пресслужба СБУ

За даними поліції, з собою зловмисник носив фото в формі генерал-лейтенанта невідомого роду військ.

Продавав "зв'язки" в ОП: нові деталі про шахрая Пресслужба СБУ

Чоловікові, якому інкримінують ч. 4. ст. 190 КК, повинні незабаром обрати запобіжний захід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні викрили співробітника СБУ, який продавав інформацію про телефонні розмови громадян.

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