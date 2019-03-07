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Ветерани АТО продадуть міст США: озвучений несподіваний спосіб повернення Криму

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Якщо виділити земельні ділянки в незаконно анексованому Криму ветеранам АТО, а потім продати їх США, то це допоможе повернути окуповану територію. Так можна заборонити РФ користуватися Кримським мостом.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ветеран АТО Євген Яранцев. Він пояснив, що земля, оформлена на військовика, є об`єктом купівлі-продажу.

"Знаєте, я пішов у держреєстр і сказав, що мені треба два гектари. Мені відповіли: "Прекрасно, де?" Я коли сказав, що в Криму, то там усі знепритомніли, почалась нарада. За законами України, Крим – наша територія. Значить я маю право отримати там свої два гектари землі. Дайте мені їх. Вони можуть бути об`єктом купівлі-продажу, особливо, якщо ці гектари розташовані під Кримським мостом, саме біля виходу на півострів. Кримського моста в Україні нема, а земля є. А тепер уявіть, що сто ветеранів беруть 200 гектарів у тому місці, де Кримський міст виходить у Крим. І ці двісті гектарів з точки зору міжнародних законів є власністю цих ветеранів, а значить об`єктом купівлі-продажу. Давайте продамо їх США?" – запропонував Яранцев.

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Ветеран упевнений, що наступати можна не тільки танками, а й грошима, наприклад, використати штрафи "Газпрому". Але скористатися варіантом виділення землі Криму АТОвцям – це реальніше, переконаний він.

Ветерани АТО продадуть міст США: озвучений несподіваний спосіб повернення Криму

"Газпром" штрафують, але він далеко, а ветерани – ось вони тут. Двісті гектарів, що в Україні, що в Майямі, що в Керчі коштують певну суму. А потім ми заборонимо користуватися мостом, який неясно чому побудований без відома господаря цієї землі", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Євген Яранцев
Місце
Україна
Теги
КримКримський містВетерани війни на Донбасі
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
по закону украины нельзя продать землю, примыкаюую к водоему))))) продать США!!! Вот умора!!! Вообще все мозги высохли)))
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Язин Михаил
Язин Михаил
У него белочка
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
То что холы тупые это я знал давно, но что на столько узнал после революции достоинства которая плавно перешла в революции опущенцев и онанистов.
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