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/Розслідування

"Продали ж Зеленського": українців попередили, чим загрожує референдум по Росії

4.4тЧитати матеріал російською

Ідея референдуму, озвучена командою президента Володимира Зеленського, небезпечна для України, так як передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

"Це викликає безліч питань, тому що через референдум странет можна продати все, що завгодно. Все залежить від того, як ви будете подавати те чи інше рішення", - заявив в інтерв'ю "Апостроф" журналіст Павло Казарін.

"Уявіть, що виходить, наприклад, партія Володимира Зеленського. Вони говорять про те, що ми виносимо на референдум питання, яке приведе до миру, до процвітання, до відкриття російського ринку для українських товарів, який призведе до припинення кровопролиття, до того, що ми зменшимо військовий бюджет. За це проголосують українські обивателі звідки-небудь з невеликого районного центру чи обласного центру, або з будь-якого іншого міста? Звичайно ж, проголосують в такій подачі, тому що якщо їм пояснити, що насправді це сценарій, при якому, наприклад, українські реформи згортаються, місце українських олігархів займають російські олігархи, які куди більш зубасті, у нас збільшується політична корупція, відбувається белорусізація країни, а російські колонії ніколи не живуть багатше, ніж метрополія, то, можливо, під таким соусом виборець не буде на цьому референдумі голосувати за цей сценарій мирної угоди", - пояснив свою думку він.

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Казарін вважає, що таким чином політики намагаються зняти з себе відповідальність:

"Я повторюся: все, що ми бачимо, це така утрамбовка, вскапупання грунту під якийсь досить, на мій погляд, безвідповідальний сценарій мирних переговорів з Росією, за який політики, які його будуть пропонувати, не хочуть брати відповідальність".

Журналіст підкреслив, що Мінські угоди кожна зі сторін військового конфлікту трактує по-своєму.

"Мінські угоди можуть спрацювати як на користь України, так і на користь Росії. Росія наполягає на тому, що спершу Україна повинна оголосити амністію, тобто легалізувати бойовиків, провести вибори на окупованій частині Донбасу, тобто бойовики обираються, відповідно, до органів влади, стають мерами міст, місцевих рад і так далі, і так далі, а потім цим же бойовикам передається контроль над кордоном. Україна наполягає на іншому сценарії реалізації Мінських угод: спершу Росія виводить свої збройні сили, заходять міжнародні спостерігачі або українська армія, тільки після цього - закон про амністію, тільки після цього - вибори і, відповідно, передача контролю над кордоном вже передається української армії, а не легалізованим захарченкам, плотницьким, як би їх не називали. Здавалося б, і те, і інше є реалізацією Мінських угод, але в залежності від черговості пунктів - і фінальний підсумок цих Мінських угод змінює свій знак з плюса на мінус", - говорить він.

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Казарін вважає, що все залежить від того, чи погодиться Київ з російським сценарієм реалізації Мінських угод або наполягатиме на тому, який вигідний країні.

"Тому в тому-то і жах, що, коли ваш не дуже стійкий корабель пливе в шторм, дірку в трюмі можна пропиляти в будь-якому місці. Хтось буде це робити свідомо, в силу професійної підлості й користі, а хтось буде це робити несвідомо, в силу того, що він просто дурень", - резюмував журналіст, підкресливши, що "українці будуть підтримувати той сценарій, який їм найбільш вигідно продадуть".

"Продали ж Володимира Зеленського, людину, яка не була нам відомий інакше, як своїми скетчами", - нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийПавло Казарін
Місце
Україна
Тег
референдум
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Питон Каа
Питон Каа
Ничем, кроме как дополнительными расходами, этот бестолковый референдум не грозит, потому что вне зависимости от его результатов Россия не будет вести переговоры с Украиной о ее гражданской войне на Донбассе. Разбирайтесь сами, бандерлоги.
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