"Продалася" за $ 1500: в Україні журналістку викрили в роботі на Росію

Куратори з РФ заплатили журналістці Ірині Вискович $1500 за написання статей, які б дискредитували Україну.

Гроші вона отримала за підготовку антиукраїнських пропагандистських матеріалів, повідомила в коментарі "Інтерфакс" прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Після того, як Ірина Вискович спровокувала конфлікт на засіданні суду над Вишинським (директор видання "РІА Новини Україна", якого звинувачують в держзраді . - Ред.), її офіційно запросили в СБУ. Вона розповіла нашим співробітникам про отримане нею "замовлення" від російських кураторів на підготовку антиукраїнських матеріалів. За що, за її словами, отримала $1500 і зізналася, що офіційно не працює в "РІА Новини", - розповіла деталі спікер СБУ.

Ірині Вискович повідомили про неприпустимість дій на шкоду державній безпеці України і винесли їй попередження.

Як писав OBOZREVATEL, співробітники СБУ розкрили в Україні діяльність мережі медіаструктури, підконтрольних Росії.