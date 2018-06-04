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"Продалася" за $ 1500: в Україні журналістку викрили в роботі на Росію

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Куратори з РФ заплатили журналістці Ірині Вискович $1500 за написання статей, які б дискредитували Україну.

Гроші вона отримала за підготовку антиукраїнських пропагандистських матеріалів, повідомила в коментарі "Інтерфакс" прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

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"Після того, як Ірина Вискович спровокувала конфлікт на засіданні суду над Вишинським (директор видання "РІА Новини Україна", якого звинувачують в держзраді . - Ред.), її офіційно запросили в СБУ. Вона розповіла нашим співробітникам про отримане нею "замовлення" від російських кураторів на підготовку антиукраїнських матеріалів. За що, за її словами, отримала $1500 і зізналася, що офіційно не працює в "РІА Новини", - розповіла деталі спікер СБУ.

Ірині Вискович повідомили про неприпустимість дій на шкоду державній безпеці України і винесли їй попередження.

Як писав OBOZREVATEL, співробітники СБУ розкрили в Україні діяльність мережі медіаструктури, підконтрольних Росії.

Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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