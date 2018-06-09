"Пробралися б*ндерівці!" На телеканалі "ЛНР" влаштували "українську диверсію"

На телеканалі терористів "ЛНР" "Луганськ 24" показали програми з українськими субтитрами.

Відповідний кадр показал український журналіст Денис Казанський.

"Уже й туди пробралися б*ндерівці! Знову піднімає голову фашизм", - іронізує він у Twitter.

При цьому у коментарях користувачі уточнюють, що в деяких тролейбусах в окупованому Луганську написи також українською мовою.

На ЛНРовском каналі Луганск24 показують програми з субтитрами українською мовою. Уже й туди пробралися бандерівці! Знову піднімає голову фашизм pic.twitter.com/15OCQRdtgN - Денис Казанський (@den_kazansky) 9 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Уссурійську школярам видали грамоти з українським гербом.