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"Пробралися б*ндерівці!" На телеканалі "ЛНР" влаштували "українську диверсію"

2.3тЧитати новину російською

На телеканалі терористів "ЛНР" "Луганськ 24" показали програми з українськими субтитрами.

Відповідний кадр показал український журналіст Денис Казанський.

"Уже й туди пробралися б*ндерівці! Знову піднімає голову фашизм", - іронізує він у Twitter.

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При цьому у коментарях користувачі уточнюють, що в деяких тролейбусах в окупованому Луганську написи також українською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Уссурійську школярам видали грамоти з українським гербом.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Луганська і Луганської області
Місце
УкраїнаЛуганськ
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