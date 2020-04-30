Головна Новини
30 квітня • оновлено в 18:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Серж Марко
Серж Марко
Всі статті автора

Про "схроны": началось очернение добровольцев и бойцов ВСУ

1.6т
Читати матеріал російською

По теме "схрона с боеприпасами и оружием". Немного ненависти вам в ленту.

Два месяца назад УДА обратилась к 3 полку спецназа с просьбой принять у них боеприпасы и оружие, которое использовалось ими во время войны. 3 полк отрапортовал наверх, получил согласие командующего, после чего начался процесс описи боеприпасов.

В Генеральную прокуратуру был по итогу отправлен список оружия и боеприпасов, начали сверять номера, откуда, как, запросы по частям, ну, обычная процедура. ЗСУ, прокуратура, все в курсах, все вместе работают.

Когда процесс завершился, весь список боеприпасов и оружия был оприходован, вдруг на базу, которая, к слову, находится под охраной 3 полка спецназа, залетает СБУ вместе с прокуратурой – и блокирует её. После чего заявляет про то, что это был схрон.

Про "схроны": началось очернение добровольцев и бойцов ВСУ
Про "схроны": началось очернение добровольцев и бойцов ВСУ

И выкладывает фото и список, которые эти месяцы готовили бойцы, что описывали имущество. То есть, даже обломились свои сделать. Использовали для заявления те материалы, которые были определены в совместной работе.

И что мы видим по итогу?

Генеральний штаб ВСУ молчит, как Хомчак о разговоре в кабинете Корбана.

Командование Сил специальных операций ВС Украины тоже молчит, как их командующий при вопросе: А чем вообще должны заниматься ССО?

Ирина Венедиктова - тоже молчит, как рыба об лед, игнорируя все эти документы, над которыми в течении двух месяцев в составе прокуратуры работала группа, принимавшая на балланс боеприпасы и оружие.

А в это время Офис Генерального прокурора проводит "слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об’єднаних сил."

Серьезно, блд? А что эти два месяца тогда происходило?

А командование ВСУ-то? Как вы, пацаны? Что такое, за погоны держитесь? То, что сейчас подняли очернение и дело против бойцов и добровольцев, что воевали в этой войне, и военных 3 полка - вам норм? То, что командир обязан бороться за своего бойца - это понятие вам чуждо?

Командование, которое не имеет яиц воевать за своих бойцов при политических провокациях,никогда не найдет смелости воевать с внешним врагом.

Я все сказал.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Серж Марко Серж Марко
Теми
Війна на Донбасі політичний блог
Особи
Ірина Венедиктова Руслан Хомчак
Теги
Офіс генерального прокурора України Збройні сили України Сили спеціальних операцій ЗС України
Джерело
Джерело: Facebook Сержа Марко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
2
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Луньков Алекс
Луньков Алекс
Этот случай лишний раз доказывает, что украинский народ достоин этой власти. Как быстро легли в Крыму под Путина, так же быстро укладываемся под этого карлика. Командование, Генштаб, офицеры - у нас это люди без чести получается. А о том. что начнется компания по очернению Майдана, активистов, добровольцев и ВСУ еще год назад говорил, кажется, Бронислав Береза. Или Портников.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кар а телей начинают сливать по тихому. Це дило...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Captain Old
Captain Old
Зеленые гнусы !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги