По теме "схрона с боеприпасами и оружием". Немного ненависти вам в ленту.

Два месяца назад УДА обратилась к 3 полку спецназа с просьбой принять у них боеприпасы и оружие, которое использовалось ими во время войны. 3 полк отрапортовал наверх, получил согласие командующего, после чего начался процесс описи боеприпасов.

В Генеральную прокуратуру был по итогу отправлен список оружия и боеприпасов, начали сверять номера, откуда, как, запросы по частям, ну, обычная процедура. ЗСУ, прокуратура, все в курсах, все вместе работают.

Когда процесс завершился, весь список боеприпасов и оружия был оприходован, вдруг на базу, которая, к слову, находится под охраной 3 полка спецназа, залетает СБУ вместе с прокуратурой – и блокирует её. После чего заявляет про то, что это был схрон.

И выкладывает фото и список, которые эти месяцы готовили бойцы, что описывали имущество. То есть, даже обломились свои сделать. Использовали для заявления те материалы, которые были определены в совместной работе.

И что мы видим по итогу?

Генеральний штаб ВСУ молчит, как Хомчак о разговоре в кабинете Корбана.

Командование Сил специальных операций ВС Украины тоже молчит, как их командующий при вопросе: А чем вообще должны заниматься ССО?

Ирина Венедиктова - тоже молчит, как рыба об лед, игнорируя все эти документы, над которыми в течении двух месяцев в составе прокуратуры работала группа, принимавшая на балланс боеприпасы и оружие.

А в это время Офис Генерального прокурора проводит "слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення походження зазначеного озброєння та причетних осіб. Вживаються заходи щодо забезпечення безпечного зберігання виявленого майна шляхом вивезення на польові склади Операції об’єднаних сил."

Серьезно, блд? А что эти два месяца тогда происходило?

А командование ВСУ-то? Как вы, пацаны? Что такое, за погоны держитесь? То, что сейчас подняли очернение и дело против бойцов и добровольцев, что воевали в этой войне, и военных 3 полка - вам норм? То, что командир обязан бороться за своего бойца - это понятие вам чуждо?

Командование, которое не имеет яиц воевать за своих бойцов при политических провокациях,никогда не найдет смелости воевать с внешним врагом.

Я все сказал.

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