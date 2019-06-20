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"Прив'язав камені, колов ножем": спливли моторошні подробиці вбивства 11-річної дівчинки на Одещині

21.4тЧитати матеріал російською

Перед вбивством 11-річної Дар'ї Лук'яненко її намагалися зґвалтувати, але дівчинка чинила опір.

Про це стало відомо під час брифінгу Одеської обласної поліції та прокуратури 20 червня. Підозрюваному Миколі Тарасову обиратимуть запобіжний захід у цей самий день, пише "Одеса Медіа".

"Підозрюваний того дня (13 червня, коли зникла дівчинка. — Ред.) побачив Дашу на ринку, пішов до себе додому, дочекався, коли вона проходитиме повз, затягнув її спочатку до себе у двір, а потім до будинку. Він роздягнув дівчинку і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір — став душити її", — розповів моторошні деталі глава поліції Одещини Олег Бех.

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Вбита Даша

Вбита Даша

Після цього підозрюваний завдав дитині ран ножем або шилом, зв'язав ноги скотчем і прив'язав до них камені, після чого вдягнув пакет на голову, щоб дитина не могла дихати, і кинув у вигрібну яму.

Тарасову закидають відразу чотири статті Кримінального кодексу: незаконне позбавлення волі, спроба зґвалтування малолітньої, вбивство малолітньої, поєднане зі спробою зґвалтування і наругою над тілом. Прокуратура вимагатиме довічного позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття у танцювальний гурток.

  • Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

  • 19 червня родичі 11-річної Дар'ї впізнали тіло дитини. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката. Правоохоронці розповіли, що хлопцю загрожує довічне ув'язнення.

  • Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко житель Іванівки Одеської області зізнався у скоєному.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна
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