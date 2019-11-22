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22 листопада • оновлено в 13:55
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Прив'язав до авто і тягнув: з’явилося відео знущань чиновника-шкуродера з Хмельниччини

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У мережі з'явилися неспростовні докази того, як ексзаступник мера Хмельницького, а тепер директор Державного архіву Володимир Байдич жорстоко познущався над своїм собакою.

Відео з камер спостереження, які зафіксували страшні кари, опублікував у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що Байдич прив'язав собаку до авто і півтора кілометра тягнув його по дорозі. На щастя, врятувати бідну тварину вдалося військовому, який у цей момент проїжджав повз. Він зупинив автомобіль чиновника і викликав поліцію. У собаки були стерті передні лапи і багато ран.

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Володимир Байдич жорстоко познущався над своїм собакою

Володимир Байдич жорстоко познущався над своїм собакою

"Шкуродер на прізвище Байдич дізнався, що Барсик вкусив його матір. З метою помсти він прив'язав собаку ланцюгом до свого авто і потягнув по асфальту, завдаючи мук і каліцтв живій істоті. Але так трапилося, що назустріч йому їхала небайдужа людина – Олександр Зорін. Він розвернув свою "Шкоду", наздогнав Байдича, змусив його зупинитися і припинити катувати тварину. Після чого викликав поліцію", – написав Геращенко.

Як відомо, правоохоронці задокументували злочин, а нелюда тимчасово затримали.

Зазначається, що покалічений Барсик разом із хмельницькими волонтерами і слідчим поліції перебуває в одній із експертних установ у Харкові – для встановлення ступеня тяжкості завданих йому шкуродером травм.

"Щодо Байдича В. Г. підготовлений проєкт за підозрою у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу України – "Жорстоке поводження з тваринами", – констатував Геращенко.

Собака сильно постраждав, у нього стерті лапи

Собака сильно постраждав, у нього стерті лапи

Facebook ГО "Врятуй життя"

Він додав: якщо прокуратура визнає, що цей злочин кваліфікується за частиною третьою зазначеної статті, то Байдич може отримати від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо ж тільки за першою частиною – чиновник отримає арешт до 6 місяців або умовний термін до трьох років.

"Хочу особисто подякувати небайдужій людині, яка зупинила негідника – Олександру Зоріну. Він найближчим часом буде запрошений до керівника Національної поліції Ігоря Клименка для вручення нагороди за свій вчинок. Будьте такими, як Олександр Зорін!" – закликав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада в Дніпро приїхав цирк братів Гертнерів, який заборонений в усьому світі через жорстоке поводження з тваринами. Містяни вийшли до стін цирку на акцію протесту. На мітинг зібралися щонайменше 250 осіб із наметами, плакатами і масками.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Хмельницький
Теги
знущання шкуродер тварини
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