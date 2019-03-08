"Привітали" з 8 березня: НАБУ відкрило проти Денисової три справи - СМИ

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальні провадження щодо уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової за фактом можливого декларування недостовірної інформації в період з 2015 по 2017 рік.

Як повідомили "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ, справи відкрили ще 18 лютого по статті 366-1 Кримінального кодексу.

В рамках справ, НАБУ перевіряє можливе приховування Денисової частки в статутних капіталах ТОВ "Асторія-Сіті", ТОВ "Тріора", "Батіліман", ТОВ "Машинобудівний завод "Автоливмаш", а також не відобразила доходи від ТОВ "Фінансова компанія" Центр факторингових послуг".

Крім того, Денисова не показала доходи від продажу автомобіля Audi 2003 року випуску, а також дохід від міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Людмила Денисова увійшла в ТОП-100 найвпливовіших жінок України.

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