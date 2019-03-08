|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Привітали" з 8 березня: НАБУ відкрило проти Денисової три справи - СМИ

9.5тЧитати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальні провадження щодо уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової за фактом можливого декларування недостовірної інформації в період з 2015 по 2017 рік.

Як повідомили "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ, справи відкрили ще 18 лютого по статті 366-1 Кримінального кодексу.

В рамках справ, НАБУ перевіряє можливе приховування Денисової частки в статутних капіталах ТОВ "Асторія-Сіті", ТОВ "Тріора", "Батіліман", ТОВ "Машинобудівний завод "Автоливмаш", а також не відобразила доходи від ТОВ "Фінансова компанія" Центр факторингових послуг".

Новини
Скандал з "оборонкою": НАБУ прийшло з обшуками до Гладковських

Крім того, Денисова не показала доходи від продажу автомобіля Audi 2003 року випуску, а також дохід від міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа".

НАБУ відкрило проти Денисової три справи - СМИ

Facebook Людмили Денисової

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени Людмила Денисова увійшла в ТОП-100 найвпливовіших жінок України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
Тег
НАБУ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
8
Смішно
18
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мелкотравчатое НАБУ. Нашло к кому цепляться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chesny Victor
Chesny Victor
В системе, не бывает святых и нищих.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги