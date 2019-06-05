"Привіт укр*пам із Кузбасу!" Спливло відео з російськими найманцями на Донбасі

У мережі з'явилося відео, зняте кореспондентом пропагандистського телеканалу "Росія 1" Олександром Сладковим із російськими окупантами на Донбасі.

На ньому вони відверто розповідають про те, що воюють проти українців і навіть називають міста, з яких приїхали. Компроматним записом поділився на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах бойовики розповідають, що приїхали з Білорусі, Сербії, Таджикистану і Росії (зокрема, з Кузбасу і Санкт-Петербурга). Також на відео звучать загрозливі фрази "Привіт укропам із Кузбасу!", "Укропи, чекайте в гості, скоро будемо!" Примітно, що у лавах окупантів присутні навіть жінки.

Окупанти на Донбасі Скріншот відео

"Чергові звинувачення про "цивільний" конфлікт. Вирішив трохи нагадати хроніки "громадянської" війни, коли українці воюють із громадянами РФ, найманцями з Білорусі, Сербії, Таджикистану і всю хроніку знімають представники кремлівської пропагандисти", – підписав скандальне відео Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилося відео ліквідації російського військового Євгена Шабаева (позивний "Лунь"), який воював на Донбасі на боці терористів. Бойовика знищили рівно через тиждень після трагічної загибелі українських розвідників морської піхоти.

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