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29 листопада • оновлено в 12:28
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"Привіт ФСБ!" У мережу злили секретні документи "ДНР"

17.9т
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У мережу потрапили засекречені документи терористів "Л/ДНР, які воюють проти Збройних сил України на Донбасі.

У файлах вказується чисельність і розташування військ, а також завдання, поставлені перед ними. Документи оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі.

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"Дуже забавні документи потрапили мені в руки зусиллями небайдужих людей. Якщо коротко, то це опис стану сил і засобів та поточні завдання окупантів – і не тільки. Величезний привіт "МГБ ДНР" (читати як ФСБ). Далі буде цікавіше", – написав він.

Раніше Штефан злив ще порцію документів "ДНР".

У мережу злили секретні документи "ДНР"

У мережу злили секретні документи "ДНР"

ТСН

"Привіт ФСБ!" У мережу злили секретні документи "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював у лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

  • У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину й почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

  • Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

  • Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Слили то что надо ,для чубажо-пых рагулей,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло-срань там иного вкусного можете на хлеб намазываться.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дезинформация)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сафиуллин Дамир, чрєвовєщаєшь?
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