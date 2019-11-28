"Привіт ФСБ!" У мережу злили секретні документи "ДНР"

У мережу потрапили засекречені документи терористів "Л/ДНР, які воюють проти Збройних сил України на Донбасі.

У файлах вказується чисельність і розташування військ, а також завдання, поставлені перед ними. Документи оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі.

"Дуже забавні документи потрапили мені в руки зусиллями небайдужих людей. Якщо коротко, то це опис стану сил і засобів та поточні завдання окупантів – і не тільки. Величезний привіт "МГБ ДНР" (читати як ФСБ). Далі буде цікавіше", – написав він.

Раніше Штефан злив ще порцію документів "ДНР".

У мережу злили секретні документи "ДНР" ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював у лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину й почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!