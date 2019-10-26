Змушували жувати презерватив і били шокером: у мережі заявили про звірства в притулку Одеси

Колишня поліцейська, яка зі скандалом пішла з патрульної поліції, Зоя Мельник розповіла в мережі про страшні знущання над вихованцями одеського притулку "Світанок".

Хронологію подій описала вона на своїй сторінці в Facebook, передавши несамовиті розповіді дітей і волонтерів.

Так, історію вона почала з серпня 2019 року, коли дізналася про те, що відбувається в притулку від волонтера Лучезара Панфілова. За його словами, за викликом вихователів до установи регулярно приїжджали співробітники приватної охорони, які жорстоко карали дітей.

Притулок в Одесі: в Світанку знущаються над дітьми

Зокрема, Мельник розповіла про 13-річну дівчинку з покаліченою долею, яка нібито вступала в статеві стосунки з іншими вихованцями, щоб її не кривдили. Вихователі знущалися над нею і одного разу вирішили зганьбити перед усіма.

За даними Мельник, у притулок приїхали згадані охоронці, вишикували всіх дітей і почали ображати дівчинку і хлопця, якого застали за статевим актом з нею.

"Їх матюкали найпринизливішими словами, змушуючи описувати процес статевих відносин. Під погрозами змусили дітей дістати з відра для сміття презерватив, який розрізали на дві частини. Змусили Д. і хлопчика жувати цей презерватив. Нижню частину, "з цієї жижею" (цитую слова дівчинки-свідка того, що відбувалося) змусили жувати дівчинку. Відбувалося це все на очах у інших дітей і трьох вихователів, які стояли реготали і сприяли знущанням", – пише Мельник.

Притулок в Одесі: в "Світанку" знущаються над дітьми repubblica.it

Потім їх нібито почали бити, обливати холодною водою, бити електрошокерами і ременем.

Незабаром до Мельник звернулися ще дві дівчинки, одна з яких після знущань ледь не померла в лікарні.

Діти поскаржилися, що з метою приховати побої їх насильно закривають в психіатричній лікарні. Вихованці через те, що відбувається, нібито не раз намагалися покінчити життя самогубством.

"У спробах приховати злочин, керівництво "Світанку", вступивши в злочинну змову з обласною службою у справах дітей та співробітниками Хмельницького відділення поліції, озброївшись самими дітьми, вчиняє все більше і більше злочинів і думає що все це зійде з рук, як зазвичай. Зараз важливо привернути максимальну увагу. Надія на резонанс і розголос. Громадськість і центральна влада повинні вникнути в ситуацію. Всі події будуть перекладені і відправлені міжнародним правозахисним організаціям і в міждержавні інстанції", – резюмувала Мельник із закликом допомогти дітям, опублікувавши їх фото.

Раніше OBOZREVATEL вже писав, як знущаються над вихованцями в притулку "Світанок". На вихователів відкрили кілька кримінальних проваджень.

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