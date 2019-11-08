Знущання над дітьми в притулку "Світанок": пройшли перші обшуки. Фото

У справі скандального одеського притулку "Світанок" трапився новий поворот. Вранці 8 листопада правоохоронці прийшли з обшуками в офіс агентства безпеки "Центр", співробітники якого, за інформацією ЗМІ, охороняли дитячий заклад.

Обшуки проходять в рамках розслідування справи про знущання над дітьми в установі. Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердила керівник прес-служби головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

Двері в офіс охоронного агентства зачинені, але кореспонденту OBOZREVATEL вдалося сфотографувати співробітників поліцейського спецпідрозділу "Корд" (щоб побачити фото, проскрольте до кінця сторінки).

За даними видання УСІ, співробітники агентства безпеки "Центр" нібито були причетні до знущань над дітьми. В охоронній фірмі відкидають ці звинувачення.

Знущання над дітьми: в Одесі обшукують охоронну фірму

Знущання над дітьми: в Одесі обшукують охоронну фірму

Нагадаємо, що досудове розслідування за фактом знущань над дітьми в одеському притулку "Світанок" під свій контроль взяла Генеральна прокуратура України. Справу веде поліція Одеської області та Державне бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Колишня поліцейська Зоя Мельник розповіла про знущання над дітьми в притулку "Світанок", передавши жахливі розповіді вихованців і волонтерів.

У скандал з притулком "Світанок" втрутився новий губернатор Одеської області Максим Куций. В установі пройшла перевірка, яка знайшла серйозні порушення в умовах утримання дітей і визначила їх стан як критичний.

За скандальний притулок в Одесі взялася прокуратура, яка відкрила кілька кримінальних проваджень, зокрема, за фактами катувань дітей.

Вихованка реабілітаційного центру "Світанок" розповіла, як над дітьми знущалися, піддавали тортурам і доводили до самогубства.

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