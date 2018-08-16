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Прицільно обстріляли: "Л/ДНР" влаштували підступну провокацію на Донбасі

5.8тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі 15 серпня 43 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема шість разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках - із озброєння БМП. Відзначене також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Майорська, Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Красногорівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Кам'янки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд із цим противник обстрілював із мінометів калібром 120 мм Світлодарськ та Гнутове, а калібром 82 мм - захисників Кримського, Луганського та Гнутового.

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Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

У результаті бойових дій двоє захисників України отримали поранення. За даними розвідки, двох окупантів знищено, троє були поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі була важко поранена 20-річна дівчина-морпіх. На даний момент її вже прооперували.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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