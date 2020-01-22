Прицільно б'ють з артилерії: терористи на Донбасі пішли на нове загострення

Російські терористи на Донбасі посилили обстріли позицій Об'єднаних сил і населених пунктів. Вони постійно атакують їх з артилерії, а також безпілотників, з яких скидають боєприпаси.

Про це повідомляється у зведенні групи "Інформаційний спротив" за 14-22 січня, яким поділився координатор проєкту Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що за вказаний період було зафіксовано 64 вогневих нальоти окупантів (для порівняння, тижнем раніше було 39). При цьому противник застосовував стрілецьке автоматичне озброєння, ручні й станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, епізодично були зафіксовані випадки застосування зенітних установок типу ЗУ-23-2, штатного озброєння БМП-1/2 і ПТРК.

Крім того, було зафіксовано застосування противником зброї, що підпадає під обмеження згідно з положеннями Мінських угод. Зокрема – 152/122-мм артилерійських систем і 120/82-мм мінометів.

Зокрема, вогневі удари завдавалися противником по позиціях українських військ у районі населених пунктів: Кримське, Новолуганське, Луганське, Новотошківське, Зайцеве, Миронівське, Світлодарськ, Новотроїцьке, Піски, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Оріхово, Новозванівка, Авдіївка, Травневе, Новоолександрівка, Павлопіль, Василівка і Широкине.

Крім усього, противник 15 разів здійснював ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА для виявлення змін в бойових порядках угруповання Об'єднаних сил. Крім того, в низці випадків противник використовував БПЛА "ударного" типу для скидання осколкових боєприпасів типу ВОГ-17 і ВОГ-25 по позиціях Об'єднаних сил.

Також на фронті була помічена активізація діяльності снайперських, маневрених і стаціонарних груп РЕР/РЕБ терористів практично вздовж усієї лінії зіткнення для протидії й порушення системи управління БПЛА ОБСЄ і Об'єднаних сил.

​​​​​​Артилерія "Военное обозрение"

"Виділені до складу чергових сил артилерійські підрозділи і розрахунки ППО противника протягом тижня знаходилися у стані постійної бойової готовності до завдавання вогневих ударів по бойових порядках Об'єднаних сил. Також зафіксовано надходження прямого наказу командування окупаційного угруповання низці підпорядкованих підрозділів, що знаходяться на передових позиціях, на проведення цільових обстрілів позицій підрозділів ОС з метою знищення і виведення з ладу військової техніки Об'єднаних сил", – йдеться у зведенні.

Разом з тим, за останній тиждень російські терористи зазнали на Донбасі серйозних втрат у кількості п'яти осіб: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальміуське), один окупант, 11 ОМСП (Донецьк) – один окупант, 2 АК – 2 ОМСБр (Луганськ), один окупант, 7 ОМСБр (Брянка) – два окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі було зафіксовано перекидання важкої артилерії з території Російської Федерації. Так, окупанти масово везуть на схід України гаубиці, системи "Гіацинт" й іншу військову техніку.

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