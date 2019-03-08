Притиснувся до будинку посеред вулиці: в Дніпрі сталася смертельна трагедія з військовим. Фото і відео 18+

У Дніпрі в п'ятницю, 8 березня, посеред вулиці було знайдено труп військовослужбовця.

Як пише "Інформатор", це сталося о 9:30, на Січеславській Набережній, 29а. Чоловік був 1975 року народження.

Видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого при попередньому огляді не виявили, проте відомо, що перед смертю у нього з носа йшла кров.

dp.informator.ua

При собі у чоловіка були документи. Співробітники патрульної поліції знайшли у внутрішній кишені куртки посвідчення військовослужбовця і паспорт. Виявилося, що загиблий був учасником бойових дій.

На місці події працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві біля багатоповерхівки знайшли труп жінки. Тіло лежало під вікнами 9-поверхового будинку, за попередніми даними, загибла була бездомною.

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