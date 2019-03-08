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Притиснувся до будинку посеред вулиці: в Дніпрі сталася смертельна трагедія з військовим. Фото і відео 18+

7.5тЧитати матеріал російською

У Дніпрі в п'ятницю, 8 березня, посеред вулиці було знайдено труп військовослужбовця.

Як пише "Інформатор", це сталося о 9:30, на Січеславській Набережній, 29а. Чоловік був 1975 року народження.

Видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого при попередньому огляді не виявили, проте відомо, що перед смертю у нього з носа йшла кров.

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Притиснувся до будинку посеред вулиці: в Дніпрі сталася смертельна трагедія з військовим. Фото і відео 18+

dp.informator.ua

При собі у чоловіка були документи. Співробітники патрульної поліції знайшли у внутрішній кишені куртки посвідчення військовослужбовця і паспорт. Виявилося, що загиблий був учасником бойових дій.

На місці події працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві біля багатоповерхівки знайшли труп жінки. Тіло лежало під вікнами 9-поверхового будинку, за попередніми даними, загибла була бездомною.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
смертьфотографиивидео
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Скачко костя 08.03.2019 19:23 Награда нашла ХЕРОЯ
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Луцький Руслан, русланчик! вот посмотри, ты допустим, сидишь под мамкиной юбкой, а тех кого погнали убивать, не ожидали, что их посадят в технику из Чернобыля! поэтому у нас в стране ежедневно десятки "внезапно" умирают!
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Снова проходил мимо, иди на хуй, пидор
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