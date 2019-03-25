Пристрілюються? На Донбасі помітили підозрілу активність російських найманців

На низці полігонів та у навчальних центрах окупаційного угрупування російських військ на Донбасі помічена активність.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. "Щонайменше два батальйони зі складу 1 АК "ДНР" (ВТК и "Донецьк") і 1 батальйон зі складу 2-го АК "ЛНР" розпочали практичне відпрацювання бойового злагодження та взаємодії між мотострілецькими і танковими підрозділами — зокрема з проведенням бойових стрільб", — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що командування окупаційного угруповання РФ активно поповнює запаси матеріально-технічних засобів і предметів постачання.

ТСН

Посилюються саме ті ділянки, де, на думку російського командування, зберігається "напружена ситуація".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія задумала нову провокацію, у рамках якої планується показове затримання громадян України за нібито спробу контрабанди російської продукції військового призначення.

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