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Пристрілюються? На Донбасі помітили підозрілу активність російських найманців

1.1тЧитати матеріал російською

На низці полігонів та у навчальних центрах окупаційного угрупування російських військ на Донбасі помічена активність.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. "Щонайменше два батальйони зі складу 1 АК "ДНР" (ВТК и "Донецьк") і 1 батальйон зі складу 2-го АК "ЛНР" розпочали практичне відпрацювання бойового злагодження та взаємодії між мотострілецькими і танковими підрозділами — зокрема з проведенням бойових стрільб", — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що командування окупаційного угруповання РФ активно поповнює запаси матеріально-технічних засобів і предметів постачання.

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Пристрілюються? На Донбасі помітили підозрілу активність російських найманців

ТСН

Посилюються саме ті ділянки, де, на думку російського командування, зберігається "напружена ситуація".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія задумала нову провокацію, у рамках якої планується показове затримання громадян України за нібито спробу контрабанди російської продукції військового призначення.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Бля, во работа у человека-сиди себе да хуйню всякую выдумывай , ляпота
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Гавно готовится для удобрения полей!!!
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