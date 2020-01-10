"Бульдозерів не було!" Пристайко спростував тотальну зачистку місця аварії Boeing: фото і відео підтверджують

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко спростував дані про те, що місце аварії українського лайнера Boeing 737 в Ірані зачистили за допомогою бульдозерів.

Актуальну інформацію він озвучив на брифінгу в Офісі президента в п'ятницю, 10 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На місці дійсно проходять роботи. Крім того, що йде очищення, на жаль, залишки літака розкидало на досить велику територію, включаючи певний населений пункт. У людей є доступ, будемо говорити чесно, і до фрагментів літака, і навіть до того, що може бути визначено, як фрагменти тіл. Ми зараз змогли за допомогою іранської влади прибрати все зайве. Те, що там були фотографії з бульдозерами, наша команда, яка перебуває на місці, не підтверджує ці знімки", – сказав він.

Пристайко спростував тотальну зачистку місця аварії Boeing AP

При цьому Пристайко підкреслив, що це дуже велика територія, а українські експерти працюють у тому районі, де найбільша кількість уламків літака, що впав.

Примітно, що в мережі з'явилося безліч фото і відео, що підтверджують зворотне – тотальна зачистка відбулася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко також розповів, що Україна вимагатиме компенсації і покарання винних у разі доказів причетності Ірану до катастрофи літака МАУ.

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