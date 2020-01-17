Пристайко повідомив, коли Україна отримає "чорні скриньки" збитого Boeing

"Чорні скриньки" зі збитого українського літака авіакомпанії МАУ над Тегераном передадуть Україні після спільного вивчення з Іраном.

Про це в п'ятницю, 17 січня, з трибуни ВР заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Дипломат пояснив, що спочатку Іран, Канада і Україна отримають доступ до "чорних скриньок" на іранської землі, а після їх передадуть нашій країні.

"Пропонується наступний алгоритм дій. Загальна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього – отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього окремо "чорні скриньки" іранська сторона готова окремо передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування", – повідомив він.

Крім того, Пристайко додав, що він був на зустрічі п'яти міністрів закордонних справ, де обговорювався процес залучення Ірану до відповідальності.

Також він зазначив, що на наступному тижні в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану для офіційних роз'яснень і вибачень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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