Пристайко повідомив, коли Україна отримає "чорні скриньки" збитого Boeing

"Чорні скриньки" зі збитого українського літака авіакомпанії МАУ над Тегераном передадуть Україні після спільного вивчення з Іраном.
Про це в п'ятницю, 17 січня, з трибуни ВР заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Дипломат пояснив, що спочатку Іран, Канада і Україна отримають доступ до "чорних скриньок" на іранської землі, а після їх передадуть нашій країні.
"Пропонується наступний алгоритм дій. Загальна команда з розслідування – іранська, канадська і ми теж приєднуємося нього – отримають доступ до "чорних скриньок" на місці. Після цього окремо "чорні скриньки" іранська сторона готова окремо передати Україні. В принципі, це відповідає міжнародним нормам, хоча ми все одно вимагаємо віддати нам їх відразу, щоб забезпечити незалежність і об'єктивність розслідування", – повідомив він.
Крім того, Пристайко додав, що він був на зустрічі п'яти міністрів закордонних справ, де обговорювався процес залучення Ірану до відповідальності.
Також він зазначив, що на наступному тижні в Україну приїде офіційний представник уряду Ірану для офіційних роз'яснень і вибачень.
Катастрофа в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Хасан Рухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".