Колектори шантажують дітьми і порно: як над українцями знущаються за борги

У Запоріжжі колектори загрожують родичок боржниці. Вони шантажують жінок непристойними фотографіями, а також натякають, що можуть розправитися і з дітьми. У поліції не поспішають відкривати справу.

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Спочатку матюкалися, а потім надіслали фото

Мешканка Запоріжжя, заступник директора Центру естетичного виховання Оксана Курносенко зважилася на відчайдушний крок. Вона записала відеозвернення, в якому розповіла, як над нею і її сестрою знущаються колектори.

Вся справа в тому, що обидві жінки ніколи не брали кредит і нікому нічого не винні. Однак борг є у їх родички. Тепер колектори від грубих дзвінків перейшли до справжніх загроз саме їм.

"Свекруха моєї сестри колись взяла кредит в "Дельта банку". Хоча родичі були проти цього, але вона все одно це зробила. Розплатитися, мабуть, не змогла. Після закриття банку її борг перекупила "Фінансова компанія City Finance". Приблизно рік тому нас почали атакувати колектори. Вони дзвонили сестрі, матюкалися в трубку, погрожували. Спочатку вони думали, що вона просто керівник садка, в якому працює їх боржник, але дуже швидко з'ясували, що вона ще й її невістка ", – розповідає OBOZREVATEL Оксана Курносенко .

Антикор

А недавно колектор надіслав повідомлення, в якому погрожував поширити в Мережі змонтовані фото порнографічного характеру з усіма телефонами – сестри, чоловіка, свекрухи. Зразки фотографій також надіслали.

Такі повідомлення надсилають колектори. Вони вимагають 21 тисячу гривень Facebook Оксани Курносенко

"Я зателефонувала за номером телефону, звідки надіслали всю цю гидоту. Чоловік почав мене питати за кого я "вписуюся". І буквально через дві хвилини він уже назвав моє прізвище, де я живу, працюю, що я родичка. У мене враження, що у них там повна база на всіх є. Незабаром прийшли вже погрози на мою адресу, і мого сина, навіть вказали, в якій школі він навчається. Це вже переповнило чашу терпіння, ми пішли в поліцію ", – розповідає Курносенко.

На справу не сподівайтеся

У Хортицькому відділенні поліції Запоріжжя у жінок довго не хотіли приймати заяву. Потім все-таки взяли. "Хоча по секрету сказали, що не варто сподіватися, що відкриють справу. Ми і до цього їм телефонували і скаржилися, що нам загрожують, але нам відповідали, що ніякого криміналу немає, вони ж ці фото ще не поширили", – обурюється Оксана Курносенко.

Після цього сестра Оксани намагалася зустрітися зі слідчим, який розглядатиме заяву, але його постійно не було на місці. Черговий придумував різні відмовки і навіть не давав номер робочого телефону поліцейського.

Цим займаються чорні колектори

Тим часом за допомогою користувачів соцмереж жінкам вдалося встановити, що номер телефону, з якого приходили погрози, належить нібито якомусь Дмитру Н., уродженцю Баку, який зараз знаходиться в Костянтинівці.

Користувачі соцмереж знайшли, кому належить номер шантажиста Facebook Оксани Курносенко

"Більш того, за ним там числиться серйозний злочин. У п'яному вигляді він наїхав на двох жінок, і вони загинули. Він зараз переховується від правоохоронців", – каже Оксана Курносенко.

Facebook Оксани Курносенко

Ми подзвонили в "Фінансову компанію City Finance", щоб поцікавитися чому їх представники використовують такі методи тиску на людей, які до кредиту не мають відношення. Нам обіцяли передзвонити, але так і не зв'язалися.

cityfinance

У прес-службі поліції Запорізької області повідомили, що заяву жінок проти колекторів зареєстрували в Єдиному журналі обліку заяв та повідомлень. "Тепер повинна пройти перевірка, і тоді вирішать, чи буде відкрито провадження", – повідомили в поліції.

Адвокат Віталій Наум вважає, що ситуація з колекторами чистої води вимагання. "Це кримінальний злочин, підпадає під статтю вимагання. Поліція зобов'язана відкрити справу і розслідувати. Такі справи вже розглядаються в судах. Наприклад, зараз слухається подібна справа в Солом'янському суді Києва. Якщо поліція відмовляється, то можна змусити їх через суд", – каже Наум .

Також адвокат додає, що подібні чорні колектори складаються в штаті подібних факторингових компаній. І не рідко серед них зустрічаються і люди з кримінальним минулим.

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