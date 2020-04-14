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14 квітня • оновлено в 20:07
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Природа допомогла: Геращенко повідомив про ліквідацію пожежі в Чорнобилі. Фото і відео

1.8т
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Станом на 18:30 14 квітня в Чорнобильській зоні загашено основну пожежу. Решту осередків тління гасять із повітря на вертольотах або, де можливо проїхати, пожежними машинами.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Наші рятувальники, насамперед, захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури. Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції та сховищ ядерних відходів. Природа допомогла рятувальникам покінчити з цим палаючим пеклом. Жодної небезпеки для ядерних об'єктів зони відчуження ця пожежа не несла", – повідомив він.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Геращенко зазначив, що при ліквідації вогню ніхто не загинув. Також не постраждали об'єкти інфраструктури.

"На жаль, і це неминуче при лісових пожежах, постраждала природа – загинули рослини і тварини. Якби не чіткі і професійні дії рятувальників і, особливо, льотчиків пожежної авіації, які вчинили, як на війні, майже тисячу вильотів, то збиток був би в десятки разів більшим", – додав він.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Заступник глави МВС зазначив, що після масштабної пожежі в зоні ЧАЕС будуть вжиті заходи щодо комплексу інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання масштабним пожежам.

"Ну і звичайно, поліція буде безжалісно переслідувати і притягати до відповідальності за умисний підпал лісу і порушення правил поводження з вогнем", – підсумував він.

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Пожежа в Чорнобильській зоні

Пожежа в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Пожежні в Чорнобильській зоні

Пожежні в Чорнобильській зоні

Facebook Антон Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • член громадської ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні критична. За його словами, вогонь уже дістався до Прип'яті і перебуває в двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний" і від самої ЧАЕС.

  • Там розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони.

  • А співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, який уже впритул підійшов до конфайнменту.

  • При цьому Антон Геращенко заявив, що чутки про те, що вогонь у Чорнобильській зоні впритул підійшов до ЧАЕС і сховищ ядерних відходів, не відповідають дійсності.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
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