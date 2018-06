"Припинити насильство!" ОБСЄ відзвітувала про різке зростання жертв на Донбасі серед мирного населення

У зоні проведення ООС на Донбасі в травні загинули 10 цивільних осіб і ще 25 отримали поранення.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Майже 4 роки тому сторони обіцяли припинити насильство, але замість #БезЦивільнихЖертв тільки в травні 35 жертв - 10 загиблих і 25 поранених. Тим, хто давав обіцянки, слід задуматися над цими цифрами", - наводяться його слова на сторінці місії в Twitter.

Також він додав, що з початку поточного року в результаті бойових дій постраждали більше десяти дітей і щонайменше двоє з них загинули.

OSCE SMM Hug: It's almost four years since the sides promised to stop the violence , but instead of #ZeroCivilianCasualties we have 35 civilian casualties in May alone - 10 killed and 25 injured. Those who made promises - need to ponder these figures