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"Припинити насильство!" ОБСЄ відзвітувала про різке зростання жертв на Донбасі серед мирного населення

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У зоні проведення ООС на Донбасі в травні загинули 10 цивільних осіб і ще 25 отримали поранення.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Майже 4 роки тому сторони обіцяли припинити насильство, але замість #БезЦивільнихЖертв тільки в травні 35 жертв - 10 загиблих і 25 поранених. Тим, хто давав обіцянки, слід задуматися над цими цифрами", - наводяться його слова на сторінці місії в Twitter.

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Також він додав, що з початку поточного року в результаті бойових дій постраждали більше десяти дітей і щонайменше двоє з них загинули.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно в результаті обстрілу терористів "ДНР" під Торецькому загинула 15-річна школярка.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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