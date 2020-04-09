"Припинити дезінформацію!" В ООН закликали Росію співпрацювати в розслідуванні справи МН17

У середу, 8 квітня, в Раді Безпеки ООН провели закриті консультації щодо початку судових засідань над чотирма обвинуваченими в збиванні літака Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.

Як повідомило Мністерство закордонних справ України, ініціатором консультацій стала Росія. Позицію держав-учасників спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України) представила Бельгія.

"Учасники засідання висловили підтримку незалежного і неупередженого процесу, який слухається Окружним судом Гааги", – відзначається в повідомленні.

Також вони закликали Росію припинити поширювати дезінформацію і почати в повній мірі співпрацювати зі слідчою групою. У свою чергу, в МЗС заявили, що українська сторона продовжить працювати над тим, щоб залучити РФ до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Місце аварії літака над Донбасом

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