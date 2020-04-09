"Припинити дезінформацію!" В ООН закликали Росію співпрацювати в розслідуванні справи МН17

У середу, 8 квітня, в Раді Безпеки ООН провели закриті консультації щодо початку судових засідань над чотирма обвинуваченими в збиванні літака Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17.

Як повідомило Мністерство закордонних справ України, ініціатором консультацій стала Росія. Позицію держав-учасників спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України) представила Бельгія.

"Учасники засідання висловили підтримку незалежного і неупередженого процесу, який слухається Окружним судом Гааги", – відзначається в повідомленні.

Також вони закликали Росію припинити поширювати дезінформацію і почати в повній мірі співпрацювати зі слідчою групою. У свою чергу, в МЗС заявили, що українська сторона продовжить працювати над тим, щоб залучити РФ до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Місце аварії літака над Донбасом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті аварії загинули 298 осіб, які перебували на борту.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинський, Ігоря Гиркин і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН17 заявила, що має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Примітно, що екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав задавати питання про те, хто збив Boeing.

Нагадаємо, в Гаазі напередодні суду по катастрофі рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

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