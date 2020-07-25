Припинення вогню на Донбасі: експерт вказав на "підставу" для ЗСУ

Новий режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня тільки ускладнить життя українським військовим у зоні проведення ООС.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець. Він пояснив, що через нові правила, ЗСУ не відразу зможуть дати противнику адекватну вогневу відповідь.

Водночас він додав, що проросійські терористи навряд чи будуть дотримуватися правил у повній мірі.

"Там рівень контролю і командування залишає бажати кращого. Я не бачу аргументів, які змусили б противника беззаперечно дотримуватися вищевказаних вимог. Ви ж пам'ятаєте, що вже були і "хлібне перемир'я", і "шкільне перемир'я", і "коронавірусне"... Вони ніколи не дотримувалися", – пояснив експерт.

Машовець додав, що нові домовленості практично не відрізняються від тих, що були укладені раніше.

"Ось зараз активно говорять про дисциплінарні покарання за порушення режиму тиші, як про щось нове. Але вони теж були колись, тільки не афішувалися. А ось заборони на розвідувальну діяльність і польоти безпілотників не було", – сказав він.

Машовець також розповів, що в умовах "повного припинення вогню" потрібно буде спочатку скласти претензію і відправити її на розгляд Тристоронньої контактної групи або будь-якої іншої комісії. Якщо Росія на цю претензію ніяк не відреагує, тоді можна вживати заходів.

"Наприклад, окупанти під'їжджають до наших позицій зі 120 міліметровим мінометом на якійсь транспортній платформі, вчиняють кілька пострілів та їдуть. Як нам реагувати? Це добре, що наш міністр оборони Андрій Таран заявляє, що ми будемо стріляти у відповідь. Але ви ж розумієте, що в бою, в кожному конкретному випадку, необхідна миттєва реакція. А поки наші військові будуть робити запити, скаржитися..." – повідомив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.