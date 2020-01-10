"Принизили і обізвали!" У Чернівцях начальниця РАЦСу потрапила в скандал через електрошокер

У Чернівцях через скандал звільнили начальницю міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталю Вишневську. Посадою вона поплатилася за те, що погрожувала застосувати до відвідувачів держустанови електрошокер.

Про це повідомили в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, якому підпорядковується РАЦС, передає УНІАН. У місцевій інстаграм-спільноті 9 січня з'явився і відеозапис інциденту (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прийшовши подати заяву з усіма документами, нас принизили і обізвали неадекватами, викликали поліцію. Причина – оплата держмита в касі "Ощадбанку" в сумі 90 копійок замість 85-ти", – розповів автор відео.

У Чернівцях начальниця РАЦСу потрапила в скандал

За його словами, в касі банку суму округлили згідно з постановою про вилучення дрібних монет. Однак начальниця не чула про це.

"Коли ми, з'ясовуючи, доводили, що оплатили мито правильно, вона принесла шокер і застосувала його до нас, немов боячись, що її хтось чіпатиме", – додав він.

У Південно-Західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту заявили, що за вказаним фактом вже розпочато службове розслідування.

Вона обізвала відвідувачів і залякала їх електрошокером Скриншот із відео

"Моя реакція – вкрай негативна, ми починаємо службове розслідування. На час його проведення і дисциплінарного провадження Наталія Станіславівна буде відсторонена від роботи", – сказала керівниця установи Вікторія Васильчук.

Вона підкреслила: незважаючи на те, що громадяни не завжди чемно й стримано поводяться на прийомі у держслужбовців, "чиновник зобов'язаний спілкуватися з людьми так, щоб не допустити конфліктних ситуацій".

Про деталі інциденту поки невідомо, оскільки Вишневська ще повинна дати додаткові свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальну чиновницю Яніну Сметанюк із Чернівецької області внесли до бази сайту "Миротворець". Це трапилося після її звинувачення на адресу воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся