"Принесе перемогу!" У мережі показали відео нищівного удару по "Л/ДНР"

У мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

Запис опублікував на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Москаленко.

"Наші. Нищівне знищення ворога. Це те, що принесе перемогу і мир на нашу землю", - написав він. Місце удару і втрати окупантів невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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