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29 вересня • оновлено в 14:09
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/ Розслідування

"Принесе перемогу!" У мережі показали відео нищівного удару по "Л/ДНР"

25.6т Читати матеріал російською

У мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

Запис опублікував на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Москаленко.

"Наші. Нищівне знищення ворога. Це те, що принесе перемогу і мир на нашу землю", - написав він. Місце удару і втрати окупантів невідомі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Место удара и потери оккупантов... /так же как и сам факт его нанесения/... неизвестны." Так сообщение выглядит вернее. Свидо-свиньи вам налили в корытце свежих переможных инфо-помоев! Чавкайте!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
опять сокрушительная перемога фантастов-скакунов?. Долбоящеры напрашиваются на очередной борт жабячьих воинов не укомплектоаюванных полностью конечностями?
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Александров Александр
Александров Александр
Высокоточные снаряды: при обстреле сами определяют, кто террорист-бурят, а кто нет...
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