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"Примусити х*нту до миру!" Терористи пригрозили Зеленському розправою

4.1т Читати матеріал російською

Терористи "ЛНР" звинуватили українську сторону в обстрілі їх позицій на Донбасі і пригрозили президенту Володимиру Зеленському.

Представник так званого командування "ЛНР" заявив, що готові завдати "контрударів" по українських військових.

"Ми змушені вжити адекватних заходів щодо стримування ворога. При цьому вся відповідальність за можливі наслідки лягає на українську сторону, не спроможну тримати взяті на себе зобов'язання", - зухвало заявили окупанти.

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"Якщо Зеленський нездатний примусити до миру військову хунту, що вийшла з-під його контролю, то це зробимо ми", - пригрозили терористи.

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська сторона продовжує дотримуватися режиму тиші на Донбасі, однак окупанти напередодні розв'язали криваві бої.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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