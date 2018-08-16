"Гради" на Донбасі: український генерал назвав причини нових провокацій Росії

Вперше за багато місяців бойовики застосували на Донбасі РСЗВ БМ-21 "Град", обстрілявши позиції ЗСУ. Ці обстріли - яскраве свідчення спроб Росії примусити Захід і Україну виконувати Мінські угоди на кремлівських умовах.

Про це в ефірі ObozTV заявив генерал-лейтенант України, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан. За його словами, подібні дії були очікувані і прогнозовані як Генштабом України, так і штабом Об'єднаних Сил.

"Все робиться для того, щоб на тлі посилення санкцій відносно РФ і виникнення серйозних проблем у самій Росії і у Путіна, вжити заходів, які хоч якимось чином спонукали б і Захід, і Україну до невигідних для України, сумнівних, компромісних рішень у контексті виконання тих самих Мінських домовленостей", - пояснив Богдан.

Проте, за словами генерала, зараз Україна має всі необхідні потужності для дій на східному фронті. Як приклад він навів нещодавні навчання з РСЗВ "Ураган", також згадав про інші новинки української "оборонки": САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" і ракетний комплекс "Вільха".

"Тобто ЗСУ нарощують свої потужності всупереч будь-яким спробам РФ. Є всі підстави говорити про те, що незважаючи ні на які наміри, ні на які провокації, які зараз намагається здійснити Росія, все ж таки Україна здатна це витримати", - запевнив Богдан.

Він уточнив: хоча Кремль робитиме все для того, щоб дестабілізувати ситуацію як на Донбасі так і в Україні загалом, День Незалежності, а потім і українські вибори пройдуть відносно спокійно.

"На широкомасштабні провокації та акції Путін і напередодні свята Незалежності, і напередодні та під час виборів президента і парламенту не зважиться", - резюмував генерал.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новітня українська САУ "Богдана" була продемонстрована секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Турчиновим на Житомирському полігоні ЗСУ, де проходили випробування установки.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.