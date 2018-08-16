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"Гради" на Донбасі: український генерал назвав причини нових провокацій Росії

14.9тЧитати новину російською

Вперше за багато місяців бойовики застосували на Донбасі РСЗВ БМ-21 "Град", обстрілявши позиції ЗСУ. Ці обстріли - яскраве свідчення спроб Росії примусити Захід і Україну виконувати Мінські угоди на кремлівських умовах.

Про це в ефірі ObozTV заявив генерал-лейтенант України, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан. За його словами, подібні дії були очікувані і прогнозовані як Генштабом України, так і штабом Об'єднаних Сил.

"Все робиться для того, щоб на тлі посилення санкцій відносно РФ і виникнення серйозних проблем у самій Росії і у Путіна, вжити заходів, які хоч якимось чином спонукали б і Захід, і Україну до невигідних для України, сумнівних, компромісних рішень у контексті виконання тих самих Мінських домовленостей", - пояснив Богдан.

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Проте, за словами генерала, зараз Україна має всі необхідні потужності для дій на східному фронті. Як приклад він навів нещодавні навчання з РСЗВ "Ураган", також згадав про інші новинки української "оборонки": САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" і ракетний комплекс "Вільха".

"Тобто ЗСУ нарощують свої потужності всупереч будь-яким спробам РФ. Є всі підстави говорити про те, що незважаючи ні на які наміри, ні на які провокації, які зараз намагається здійснити Росія, все ж таки Україна здатна це витримати", - запевнив Богдан.

Він уточнив: хоча Кремль робитиме все для того, щоб дестабілізувати ситуацію як на Донбасі так і в Україні загалом, День Незалежності, а потім і українські вибори пройдуть відносно спокійно.

"На широкомасштабні провокації та акції Путін і напередодні свята Незалежності, і напередодні та під час виборів президента і парламенту не зважиться", - резюмував генерал.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, новітня українська САУ "Богдана" була продемонстрована секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Турчиновим на Житомирському полігоні ЗСУ, де проходили випробування установки.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Об'єкти
конфліктвійнаУкраїнаРосія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
пацаки со своим союзником гитлером , развязали в 1939 мировую войну ... а потом ,когда гитлер начал их ебашить , придумали атячественную....идиоты ...и запомните, сейчас Америка решать за вас проблемы не будет..)))
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Помнится война была, для нас отечественная, победная. А еще помниться, что те у кого был восточный фронт, проебали ее вчистую, главарь застрелился, а приспешников повесили. Чет нехорошее все время случалось в истории с теми у кого был восточный фронт.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Они первый раз ответили террористам, которые "Градом" обстреливают жилье уже давно.
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