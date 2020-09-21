Прилєпін закликав Росію перейти в наступ на Донбасі

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який воював в рядах окупантів Донбасу, виступив із закликом піти в атаку на українську армію.

У своєму Telegram-каналі Прилєпін висловив обурення тим, Україна відмовилася прописати особливий статус Донбасу у Конституції.

При цьому терорист навіть не зміг правильно написати прізвище міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"Представник України заявив про фактичний вихід України з Мінських угод. Віце-прем'єр, який відповідає за реалізацію Мінських угод від Зеленського, Олексій Резник [Резніков] заявив: "Україна не буде вносити особливий статус Донбасу до Конституції". Ну, нарешті. Давайте перейдемо в наступ уже", – написав Прилєпін.

"Як тільки дійдемо до кордонів Донецької і Луганської областей, Мінський процес тут же відновиться з новою небаченою силою. А то забули серпень 14-го і зиму 15-го", – вибухнув погрозами він.

Прилєпін вибухнув погрозами в бік України через особливий статус Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в Конституції особливий статус Донбасу, а Мінські угоди вимагають змін.

Також дипломат сказав, що ніяких виборів в ОРДЛО 25 жовтня не буде. Він акцентував на тому, що вибори можуть бути проведені тільки після деокупацію Донбасу.