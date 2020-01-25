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25 січня • оновлено в 17:33
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Прикриваються ОБСЄ! У штабі ООС розкрили підлу тактику терористів Путіна

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Терористи "Л/ДНР" ведуть на Донбасі повітряну розвідку, використовуючи в якості прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомили в штабі ООС, збройні формування РФ "використовують БПЛА для здійснення повітряної розвідки і коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ".

Протягом попереднього тижня представники Місії повідомили про 6 запусків безпілотників у районі ділянки розведення сил та засобів "Золоте" та у 5-км зоні навколо неї з тривалістю польотів 2 — 4 години. Однак, як повідомляється, у час, заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, облікували 7 випадків застосування безпілотників бойовиками у тих же районах.

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"Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ", – розповіли в штабі.

Терористи Путіна використовують ОБСЄ, ілюстрація

Терористи Путіна використовують ОБСЄ, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог з Путіним. Він також акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Тыррорысты Путена, мост Путена, газопровод Путена, самолеты Путена, войска Путена, подружка Путена, друг Путена, фрегат Путена, депутаты Путена, бойцы Путена, пропагандисты Путена, режиссер-друг Путена, фанаты Путена, повар Путена, наемники Путена, армия Путена, фаворит Путена, спецоперация Путена, и тд, и тп... Xoxлоцефалы, вы реально йобнулись
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Pavlov Dmitry, ))) Да пипец))) Что с них брать, ущербных, кроме кастрюль с голов, да и те дырявые (кастрюли в смысле)... Хотя может и головы?....))))
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