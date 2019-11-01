Прикривається навчаннями: Росія на Донбасі вдалася до нової хитрості

На Донбасі командування ЗС РФ продовжує посилювати окупаційні війська забороненим Мінськими домовленостями озброєнням. Водночас російські найманці маскують техніку.

Про це повідомив спікер Міноборони полковник Максим Праута під час щоденного зведення щодо обстановки в районі проведення ООС. Дані надало Головне управління розвідки МО України.

"Під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків та 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика", — зазначив він.

Війна на Донбасі Liga

Крім цього, окупанти тримають напоготові чергові вогневі засоби, а також поповнюють на польових складах передових підрозділів з’єднань і частин у Донецьку та Луганську АК ЗС РФ запаси боєприпасів, зокрема мін та артилерійських снарядів.

За словами Праути, ситуація на лінії зіткнення, порівнюючи з попередньою добою, суттєвих змін не зазнала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн отримав поранення і один був травмований внаслідок бойових дій на Донбасі 31 жовтня. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

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