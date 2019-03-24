"Прикривав пацанів": з'ясувалися деталі трагічної загибелі бійця ЗСУ на Донбасі

У неділю, 24 березня, в Станиці Луганській поховали загиблого бійця 93-ї бригади Холодний Яр Максима Сиріна.

Як сказано на сторінці бригади в Facebook, в день трагедії, 21 березня, коли бойове чергування бійця вже закінчилося, раптово спалахнув бій з терористами, і він вирішив залишитися, щоб допомогти.

"Окупанти били по сусідніх позиціях. І "Шалений" відійшов зі спостережного пункту на вогневі позиції, почав прикривати пацанів. Окупанти застосовували стрілецьку зброю, ручні гранатомети. Максим висунувся, і так куля його зловила", — розповів боєць з позивним "Фанат".

Максим Сирін

місце загибелі бійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі, знищивши п'ятьох з них.

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