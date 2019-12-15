Прикрив собою побратима: в Нацгвардії розповіли деталі загибелі 21-річного воїна

Український військовослужбовець Сергій Михальчук героїчно загинув 14 грудня на Донбасі, рятуючи товариша.

Подробиці розповіли в бригаді швидкого реагування Національної гвардії України, уточнивши, що він прикрив військового власним тілом від осколків.

Сергій Михальчук facebook.com/chariton.starsky

"Учора в результаті артилерійського обстрілу наших позицій російська міна забрала життя нашого воїна. Під час вибуху 21-річний нацгвардієць, сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не зважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою, як справжній воїн", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Михальчук продемонстрував вищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима.

"Наша Бригада завжди пам'ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна. За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди. Уся Бригада висловлює свої найщиріші співчуття батькам, друзям та близьким нашого побратима", – додали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 6 по 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійця.

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