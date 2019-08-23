"Прикрили ковдрою!" Пасажирів поїзда до Одеси намагалося пограбувати злочинне угруповання

Пасажирів фірмового поїзда "Москва – Одеса" "Укрзалізниці" намагалося обікрасти організоване угрупування зловмисників.

При цьому провідник не тільки нічого не зробив, а й міг бути в змові зі злодіями, написала на своїй сторінці в Facebook Дар'я Савченко.

"Відкриваю очі, чесно, я спочатку подумала що це продовження сну. Бачу, висить рюкзак наді мною. Я злякалася, підскакую, а тут чоловічі руки східної національності тягнуть його до себе. Нас в купе весь час було двоє, а тут ще двоє в кепках з'явилося", – розповіла вона.

Дарині та її сусіду по купе вдалося виштовхати їх, але вони помітили ще двох спільників, разом з якими злодії зникли в сусідньому вагоні.

Розмова з провідником, за словами Дар'ї, нічого не дала. Він сказав, що не може викликати начальника поїзда або патруль.

Поїзд Одеса-Москва Vgorode

"Пішла вдруге до провідника за чаєм, а ми вже кудись під'їжджали. Його в своєму купе не було. Виглядаю в тамбур, стоїть мій провідник і спілкується з цими хлопцями", – розповіла пасажирка.

Дарина також зазначила, що у вагоні були інші постраждалі.

"Підрулює до мене бабуся з виряченими очима від страху. Там тієї бабусі 30 кг ваги і по груди зросту, років 70. Вся тремтить. Виявляється, її прикривали ковдрою, поки облапували сплячого попутника поруч із нею", – розповіла вона.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

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