"Прикордонники на це підуть!" Розкрито план України на випадок відкритого наступу Росії

У Державної прикордонної служби України є план дій Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, передає УНН.

Він зазначив, що не може розповісти про нього широкому загалу.

Терористи і Дейнеко

"Звичайно, план існує, але я не можу його виносити на широкий загал. Скажу так: Морська охорона буде діяти всіма можливими засобами. Якщо потрібно буде віддати життя за охорону нашого морського кордону, то прикордонники на це підуть", – заявив Дейнеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні бойових дій на Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала величезну кількість російських реактивних систем залпового вогню "Град" і танків. Пізніше в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів: їхнім завданням є підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ.

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