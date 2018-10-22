Прикидалися Нацгвардією: на Волині спіймали банду розбійників

На Волині співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого угрупування, які під виглядом представників Національної гвардії здійснювали розбійні напади.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії", - повідомляє прес-центр СБУ.

За даними відомства, бандити планували розширити "географію" злочинної діяльності, для чого прибули з Київської області на Волинь.

"Завдяки своєчасним діям правоохоронців зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України", - відзначили в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно СБУ затримала екс-співробітника МВС, який роз'їжджав по Києву на знаках терористів.