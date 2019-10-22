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22 жовтня • оновлено в 11:28
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Прийшов ловити рибу: під Одесою охоронець зґвалтував 9-річного хлопчика

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В Одеській області 63-річний чоловік зґвалтував дев'ятирічного хлопчика.

Злочин стався ще влітку поточного року, повідомляє пресслужба прокуратури регіону.

Встановлено, що 23 липня дитина прийшла порибалити на ставок біля села. Насильник працював на водоймі охоронцем.

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Дитина ну була місцевим жителем – вона приїхала в село Кринички в гості до родичів і пішла без супроводу дорослих на місцевий ставок. Зловмисник підійшов до дитини зі спини, закрив рот долонею і затягнув в сторожовий будиночок, де і зґвалтував.

Прокуратура завершила розслідування у відношенні пенсіонера і до суду направлено обвинувальний акт. Гвалтівнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Риболовля

Риболовля

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині 12-річного школяра згвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом з трьома іншими учнями.

Також в Одесі відбулося групове згвалтування двох неповнолітніх дівчат віком 17 та 15 років.

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Місце
Україна Одеса
Теги
дитина постраждала дитина зґвалтування
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