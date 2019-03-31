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Прийшов із паспортом "СРСР": на виборах у Дніпрі затримали чиновника-фаната Кремля

1.5тЧитати матеріал російською

У неділю, 31 березня, прихильника "русского міра", члена громадської організації "Союз радянських офіцерів" Віктора Марченка затримали за порушення виборчого законодавства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник "Нацкорпуса" в місті Дніпро Денис Котенко. Уточнюється, що Марченко продемонстрував фото заповненого бюлетеня в соціальній мережі, що заборонено правилами.

"Марченко, відомий у Дніпрі комуніст і сєпар, затриманий поліцією за порушення таємниці голосування. Він виклав у Facebook фото з бюлетенем свого проросійського "товариша" [Юрія] Бойко. Зараз розмахує паспортом України в обкладинці "СРСР", — написав активіст, опублікувавши відповідні фото.

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Прийшов із паспортом "СРСР": на виборах у Дніпрі затримали чиновника-фаната Кремля

facebook.com/kotenko.denys

Віктор Марченко

Віктор Марченко

litsa.com.ua

Нагадаємо, в Дніпрі розгорівся скандал через те, що Віктор Марченко, який у 2014 році над міською радою піднімав російський прапор і закликав президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну, очолив окружну виборчу комісію.

Через деякий час націоналісти затримали Марченка, і він склав повноваження голови ОВК.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як топ-чиновники попалися на порушенні закону на виборах-2019.

Так, посол Великобританії в Києві Джудіт Гоф, мер Житомира Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич і лідер РПУ Олег Ляшко виклали в мережу фото з виборчим бюлетенем.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаНацкорпус
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