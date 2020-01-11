"Сприйняли за ракету": КВІР узяв відповідальність за катастрофу літака МАУ

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ.

Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде, передає іранське агентство ISNA.

За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету. Після того, як трапилася катастрофа, Хаджизаде нібито пошкодував, що живий.

"Ми визнаємо всю відповідальність і готові виконувати будь-які розпорядження, які ухвалить влада країни. Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії", – сказав командувач Військово-космічними силами КВІР.

КВІР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Пізніше президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію з літаком МАУ і висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 у Тегерані (Іран) 8 січня зазнав аварії не випадково.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!