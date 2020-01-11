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11 січня • оновлено в 13:59
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/ Розслідування

"Сприйняли за ракету": КВІР узяв відповідальність за катастрофу літака МАУ

20.5т
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Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повністю взяв на себе відповідальність за аварію українського пасажирського лайнера МАУ.

Про це заявив командувач Військово-космічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде, передає іранське агентство ISNA.

За його словами, система ППО Ірану сприйняла повітряне судно за крилату ракету. Після того, як трапилася катастрофа, Хаджизаде нібито пошкодував, що живий.

"Ми визнаємо всю відповідальність і готові виконувати будь-які розпорядження, які ухвалить влада країни. Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії", – сказав командувач Військово-космічними силами КВІР.

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КВІР

КВІР

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Это и так было понятно. А вот то, что приняли за ракету - враньё для обывателей. Кого-то они ликвидировали,либо какой-то груз, вот кого или что за груз, скорее всего мы не узнаем, это уже внутренняя возня разведок и спецслужб.
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Smith Lera
Smith Lera
Літак прийняв за ракету? Локшину собі вішай, курва, ху#ло прикриваєшь... Разом горітимете в пеклі...
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sadyk alex
sadyk alex
даите ему веревку и хозяиственное мыло,и пусть он вздернется.
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