"Прийду вбивати ваших дітей!" У Харкові зловили неадекватну жінку. Фотофакт

У Харкові неадекватна жінка кидалася і била дітей на дитячих майданчиках. Після нападу на одну з перехожих із дитиною була викликана поліція, яка затримала агресорку.

Про ситуацію у Facebook написала постраждала Яна Сажнева. За її словами, затримана погрожувала вбивати дітей.

"Ось ця мадам бігає на вул. Ак. Богомольця та сусідніх вулицях, дитячими майданчиками, і б'є дітей! Сьогодні стояла на зупинці, чекала маршрутку, син відійшов із другом на декілька метрів на тренажери, прибіг через 3 хвилини: "Там якась ненормальна нас прогнала матами звідти". Я виглянула з-за зупинки і бачу, що ця істота мчить на нас, вдарила мого сина, ляпаса зарядила, я її відштовхувала, кричала на неї, у мене істерика, син побілів від жаху..." — розповіла жінка.

Вона стверджує, що буйну вдалося зупинити чоловікам, що втрутилися.

"Не могла від неї піти, вона кидалася. Син втекти встиг, я ні — вона і мені зарядила гарненько в скроню, поки я намагалася викликати поліцію. Люди дивилися, двоє чоловіків не витримали і кинулися на неї, відтягли від мене, жбурнули її на траву. Кидалася вона ще на одну дівчину і її сина 3-4 років", — пише потерпіла.

Приїхавши поліцейські викликали бригаду швидкої допомоги.

"Вона кричала, що декілька днів її потримають і вона прийде вбивати наших дітей! Відвезли її, 4 людини написали заяви. Торік вона теж кидалася на дітей, мам. Були зняті побої і передано все в поліцію, але справа далі не пішла. Вона знову бігає майданчиками і лупасить дітей, плюється, мати такі... Страшно, а якщо завтра повернеться з ножем, цеглою, палицею... Я в шоці!" — написала Сажнева.

Місцеві жителі в коментарях впізнали нападницю і стверджують, що це вже не перша її витівка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині жінка по-звірячому скалічила дівчинку-сироту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!