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/Розслідування

Приїжджав вночі: Коломойського викрили в таємних зустрічах із Тимошенко

5.1тЧитати матеріал російською

Кортеж українського олігарха Ігоря Коломойського після повернення в Україну тричі був помічений біля житла лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко в селищі Козин Київської області.

Про це стало відомо з розслідування журналістів програми "Схеми". (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому Тимошенко спростувала візити олігарха, а сам Коломойський заявив, що він нібито надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб заплутати журналістів.

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Тимошенко і Коломойський

Тимошенко і Коломойський

Як стало відомо, впеше, коли кортеж Зеленського з'явився в Козині, машина супроводу Тимошенко також стояла поруч, отже нардеп, найімовірніше, була вдома.

Другий і третій візити кортежу Коломойського до Тимошенко відбувалися вночі. Під час третього візиту одна з машин олігарха виїхала безпосередньо з території котеджу лідера "Батьківщини", що і потрапило на відео.

Тимошенко у відповідь на питання про візит олігарха заявила: "Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви розберіться... Ви знаєте, скільки там різних людей?"

За словами Коломойського, так він відволікав увагу журналістів, щоб проводити інші зустрічі.

"У зв'язку з відкритим стеженням, яке влаштували журналісти, я придумав схему дезорієнтації. Коли мені треба кудись їхати, я відправляю свою основну машину BMW з машиною супроводу за різними адресами відомих публічних осіб. Зокрема, за адресою пані Тимошенко. Тричі. В цей час я виїжджаю на інших машинах, які ви не знаєте, і відвідую потрібні мені зустрічі", – прокоментував він.

Олігарх заявив, що їх із Тимошенко охоронці знайомі, і саме тому автомобіль безперешкодно пускали на територію маєтку нардепа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували запис телефонної розмови, голоси в якому нагадують голоси Тимошенко і Коломойського.

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Особи
Ігор КоломойськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Поки ЗеКоманда корчить рожі, несе пургу і крутить нам дулі, а ми на них витріщаємось, за цією завісою шумодимових гранат серйозні люди ділять Україну і розробляють сценарії недопущення можливих Майданів.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Просто штырлицЪ какой-то. Вот только, чтобы пьяный воздух "зЭ-президенства" не сыграл с "плейшнеромойским" злую шутку....
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леня зе
леня зе
должок☝️
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