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Приїхав з НАТО воювати: з'явилося відео з фанатом "Л/ДНР" з Сербії

1.1тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео із сербом Урошем з позивним "Серб", який воює проти України на стороні терористів "Л/ДНР".

Запис діалогу з ним опубліковано на відеохостингу YouTube. За словами чоловіка, він воює на Донбасі давно, а причиною є те, що в Україні "багато іноземних військ", зокрема - НАТО.

"Я бачив, що вони в Сербії натворили, на Косово, в Хорватії, і потім понеслося", - сказав найманець.

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Він додав, що побачив земляків на Донбасі. У Москві знайомий допоміг йому відправитися до терористів. Крім того, "Серб" розповів, що в рядах найманців були постійні дрібні сварки, в результаті чого частина з них вирушила додому.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з поляком, який воює на боці терористів.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
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