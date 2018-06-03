Приїхав з НАТО воювати: з'явилося відео з фанатом "Л/ДНР" з Сербії

У мережі з'явилося відео із сербом Урошем з позивним "Серб", який воює проти України на стороні терористів "Л/ДНР".

Запис діалогу з ним опубліковано на відеохостингу YouTube. За словами чоловіка, він воює на Донбасі давно, а причиною є те, що в Україні "багато іноземних військ", зокрема - НАТО.

"Я бачив, що вони в Сербії натворили, на Косово, в Хорватії, і потім понеслося", - сказав найманець.

Він додав, що побачив земляків на Донбасі. У Москві знайомий допоміг йому відправитися до терористів. Крім того, "Серб" розповів, що в рядах найманців були постійні дрібні сварки, в результаті чого частина з них вирушила додому.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з поляком, який воює на боці терористів.