"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі

У мережі з'явилося відео допиту білоруса, який приїхав на Донбас воювати за терористів "ЛНР".

Ролик був знятий ще в 2015 році, проте його поширили лише зараз. Зокрема, відео опублікували на сторінці Dnipro в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Чоловіка спіймали на Донбасі українські захисники і влаштували йому допит. Як виявилося, терориста звати Пацюк Євген Євгенович (позивний "Флеш") і він родом із міста Борисів Мінської області.

Пацюк "Флеш" Скріншот з відео

Терорист без зволікання розповів, де воював, і "здав" особисті дані командира.

Зауважимо, Пацюк фігурує в базі сайту "Миротворець" як бойовик НВФ, (1й бат. Взводу розвідки, "ЛНР"), дислокація батальйону – будівля Луганського військкомату. Приїхав на Донбас через пункт збору в місті Ростов-на-Дону (Росія), на початку січня 2015 року, був узятий в полон під час зіткнення в районі Попасної 1 лютого 2015 року.

Користувачі бурхливо відреагували на його розповідь. "Повісити на березі!", "Гарне відео, для тих, хто хоче приїхати в Україну зі зброєю", "Сподіваюся на довічне в Україні залишиться", "Сидів би собі вдома, картоху садив. Ні, потягнуло д*біла на подвиги", – написали в коментарях.

Хер з мінської області повбивати українців приїхав!

Загалом прокацапскій п "дор. Pic.twitter.com/nJ97YwZLAq - Dnipro (@ dnipro63320759) August 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський найманець Валерій Іванов, який воював на боці терористів "ЛНР" і потрапив до Львівської колонії, розповів, навіщо приїхав на Донбас.

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