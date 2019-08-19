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"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі

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У мережі з'явилося відео допиту білоруса, який приїхав на Донбас воювати за терористів "ЛНР".

Ролик був знятий ще в 2015 році, проте його поширили лише зараз. Зокрема, відео опублікували на сторінці Dnipro в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Чоловіка спіймали на Донбасі українські захисники і влаштували йому допит. Як виявилося, терориста звати Пацюк Євген Євгенович (позивний "Флеш") і він родом із міста Борисів Мінської області.

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Пацюк "Флеш"

Пацюк "Флеш"

Скріншот з відео

Терорист без зволікання розповів, де воював, і "здав" особисті дані командира.

Зауважимо, Пацюк фігурує в базі сайту "Миротворець" як бойовик НВФ, (1й бат. Взводу розвідки, "ЛНР"), дислокація батальйону – будівля Луганського військкомату. Приїхав на Донбас через пункт збору в місті Ростов-на-Дону (Росія), на початку січня 2015 року, був узятий в полон під час зіткнення в районі Попасної 1 лютого 2015 року.

Користувачі бурхливо відреагували на його розповідь. "Повісити на березі!", "Гарне відео, для тих, хто хоче приїхати в Україну зі зброєю", "Сподіваюся на довічне в Україні залишиться", "Сидів би собі вдома, картоху садив. Ні, потягнуло д*біла на подвиги", – написали в коментарях.

"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі
"Приїхав вбивати українців": у мережі спливло відео з білоруським найманцем на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський найманець Валерій Іванов, який воював на боці терористів "ЛНР" і потрапив до Львівської колонії, розповів, навіщо приїхав на Донбас.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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