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Приїхала за паспортом: в Херсоні спіймали співробітницю "спецслужб ДНР"

1.5тЧитати новину російською

У Херсоні українська контррозвідка затримала "офіцера" так званих "спецслужб ДНР" Еліну Борозенну.

Як передає ТСН, діяльність жінки пов'язана з Кримом і Донбасом, де вона пропагувала "русскій мір" і вербувала жителів окупованих територій і збройних бандформувань бойовиків.

Борозенна - "молодший лейтенант" так званого "міністерства держбезпеки" "ДНР". Після затримання вона зізналася, що займалася інформаційною підтримкою ідей "ДНР".

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За її словами, працювати на терористів її переконав чоловік Іван Борозенній - колишній офіцер МВС України в Криму, який змінив присяги і став агентом ФСБ, після чого був відправлений у Донецьк.

На підконтрольну Україні територію Еліна поїхала, щоб оформити закордонний паспорт. "Скажімо так, він відкриває ширші можливості, спрощує процедури переміщення", - пояснила сепаратистка, додавши, що серед терористів чимало тих, хто так само отримує або вже отримав українські документи.

Як писав "Обозреватель", раніше СБУ спіймала ватажка розвідки "ЛНР".

Місце
УкраїнаХерсон
Об'єкти
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