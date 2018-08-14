"Прихована окупація": Україні передрекли загрозу з боку Євросоюзу

Україні потрібно зміцнювати кордони не тільки на сході, а по всьому периметру, оскільки західні сусіди також створюють підстави для занепокоєння.

Цю думку в інтерв'ю "Апостроф" озвучив експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, за словами якого, неприємні передумови є і щодо Угорщини, Румунії, Польщі.

"Офіційний Будапешт ввів посаду міністра з питань закарпатського регіону, який буде займатися питаннями розвитку Закарпаття, навіть дитячих садках По-перше, це втручання у внутрішні справи держави, по-друге - посягання на суверенітет і територіальну цілісність, а по-третє - латентна , прихована окупація нашої території!" - обурився генерал.

Експерт також нагадав про історичні події, які не дають спокою певним імперським націонал-шовіністичним колам. За його словами, вони мріють про те, щоб повернути полякам Волинь, угорцям - Закарпаття, румунам - Бессарабію і тому подібне.

"Ви пам'ятаєте, як Володимир Жириновський, депутат Держдуми, пропонував розчленувати Україну і роздати її землі по сусідах? До його заяв треба прислухатися, тому що він ніколи нічого даремно не говорить, і, на жаль, окремі його заяви згодом збуваються", - зазначив він.

Богдан також вважає, що поведінка угорського прем'єра Віктора Орбана дає всі підстави стверджувати, що Угорщина виступає сателітом Кремля щодо України.

"Ми повинні бути готові захистити себе. Це не означає, що ми не повинні розвивати гуманітарні або торгово-економічні відносини з такими країнами, але поважають того, хто сильний. Якщо ми будемо обороноздатності, ніхто не дозволить собі робити замах на наш суверенітет і територіальну цілісність , а ми повернемо тимчасово окуповані Росією території", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Богдан розповів, як Росія буде "кошмарити" Україну.