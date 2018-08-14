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"Прихована окупація": Україні передрекли загрозу з боку Євросоюзу

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Україні потрібно зміцнювати кордони не тільки на сході, а по всьому периметру, оскільки західні сусіди також створюють підстави для занепокоєння.

Цю думку в інтерв'ю "Апостроф" озвучив експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан, за словами якого, неприємні передумови є і щодо Угорщини, Румунії, Польщі.

"Офіційний Будапешт ввів посаду міністра з питань закарпатського регіону, який буде займатися питаннями розвитку Закарпаття, навіть дитячих садках По-перше, це втручання у внутрішні справи держави, по-друге - посягання на суверенітет і територіальну цілісність, а по-третє - латентна , прихована окупація нашої території!" - обурився генерал.

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Експерт також нагадав про історичні події, які не дають спокою певним імперським націонал-шовіністичним колам. За його словами, вони мріють про те, щоб повернути полякам Волинь, угорцям - Закарпаття, румунам - Бессарабію і тому подібне.

"Ви пам'ятаєте, як Володимир Жириновський, депутат Держдуми, пропонував розчленувати Україну і роздати її землі по сусідах? До його заяв треба прислухатися, тому що він ніколи нічого даремно не говорить, і, на жаль, окремі його заяви згодом збуваються", - зазначив він.

Богдан також вважає, що поведінка угорського прем'єра Віктора Орбана дає всі підстави стверджувати, що Угорщина виступає сателітом Кремля щодо України.

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"Ми повинні бути готові захистити себе. Це не означає, що ми не повинні розвивати гуманітарні або торгово-економічні відносини з такими країнами, але поважають того, хто сильний. Якщо ми будемо обороноздатності, ніхто не дозволить собі робити замах на наш суверенітет і територіальну цілісність , а ми повернемо тимчасово окуповані Росією території", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Богдан розповів, як Росія буде "кошмарити" Україну.

Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
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